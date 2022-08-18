Terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yenişehir ilçesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütünün kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra illegal yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen şüpheliye ait adreste yapılan aramada ele geçirilen dijital malzeme ve dokümana Jandarma tarafından incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.