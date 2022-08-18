Haberler Gündem Haberleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tahıl sevkiyatı küresel gıda krizinin üstesinden geldi
Giriş Tarihi: 18.8.2022 20:42 Son Güncelleme: 18.8.2022 20:59

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tahıl sevkiyatı küresel gıda krizinin üstesinden geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tahıl sevkiyatı küresel gıda krizinin üstesinden geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye'nin ve kişisel olarak Erdoğan'ın tahıl sevkiyatında öncü rol oynadığını belirterek, "Bu, küresel gıda krizinin üstesinden gelmeye yardımcı oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Potoçki Sarayı'nda üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Türkiye'nin ve kişisel olarak Erdoğan'ın tahıl sevkiyatında öncü rol oynadığını belirterek, "Bu, küresel gıda krizinin üstesinden gelmeye yardımcı oldu" dedi.

Lviv'deki üçlü zirve sonrası ortak açıklama

Zelenskiy, Rusya'nın askeri birliklerini derhal Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesini, provokasyonlara ve saldırılara son vermesini istedi.

Zelenskiy: "Barış görüşmelerin başlaması için Rusya'nın önce işgal ettiği toprakları terk etmesi gerekiyor"

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tahıl sevkiyatı küresel gıda krizinin üstesinden geldi
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