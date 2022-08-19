Bakan Kurum: "60 bin konutluk, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarları teslim ediyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen İstanbul Esenler'de 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının teslim töreninde halka hitap etti. Bakan Kurum, konuşmasında, tarihi bir günün yaşandığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı Türkiye'nin Büyük Dönüşüm Hareketinin en önemli adımlarından birinin atıldığını vurguladı.

İSTANBUL'UMUZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Esenler'de yükselen 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının tamamlandığını söyleyen Kurum, ''60 bin konutluk, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarları teslim ediyoruz. Yeni 2030 yuvamız, işyerlerimiz; ülkemiz için, milletimiz için, İstanbul'umuz için; hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN KANGRENE DÖNÜŞMÜŞ SORUNLARI BİR BİR AŞILDI

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 yıl önce İstanbul'da şehircilik adına çığır açtığını ifade ederek şunları söyledi:

''Güzel hikayeler 'Ve şehre bir adam gelir!' diye başlar. İşte 94 yılında, İstanbul'u makûs talihinden kurtarmak için bu şehre bir adam geldi, siz geldiniz! Geldiğinizde 'geceler vardır dirilişe gebedir! Geceler vardır, bir çağ kapanır, yeni bir çağ açılır...' demiştiniz. Bundan tam 28 yıl önce, İstanbul'da adeta yeni bir eser, hizmet, şehircilik çağı açtınız. Sultan Fatih'in şehrinin medeniyet yürüyüşünü kaldığı yerden yeniden başlattınız. İstanbul'un kangrene dönüşmüş sorunlarını bir bir aştınız. Hilal ve Başak konutlarıyla başlattığınız sosyal belediyecilik devrimiyle; yepyeni bir dönemin ilk işaretlerini verdiniz. 2002 yılında, İstanbul'dan başlayan bu eser siyaseti, 81 ilimizde dalga dalga yayıldı. 2003'te planlı şehirleşmeyi; 2012'de 'bedeli ne olursa olsun yapacağız!' diyerek kentsel dönüşüm seferberliğini başlattınız. Bu cennet vatana 3 milyon yeni yuva kazandırdınız. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşımıza umut oldunuz; Edirne'den Hakkâri'ye yüzbinlerce kardeşimize, 1 milyon 170 bin sosyal konut armağan ettiniz. İşte bugün 17 Ağustos'un yıl dönümü! 17 Ağustos'ta yaşanan depremde binlerce canımızı kaybettik. Ama hamdolsun bugün tüm afetlerde zatıâlinizin liderliğinde devletimiz; afet alanlarında vatandaşını bir gün, bir saat bile yalnız bırakmadı. Sizin millet sevdanızdan aldığımız güçle; afetlerde, yangınlarda, sellerde ve depremlerde milletimizin, yavrularımızın yanında olduk. Bugün; Elazığ'da, Malatya ve İzmir'de önce yaralarını saran, ardından tarihin en büyük dönüşümünü başlatan bir Türkiye var. Antalya'da, Muğla'da milletimizin dualarıyla yüzlerce yeni yuva inşa eden bir Türkiye var. Doğu Karadeniz'deki tüm afet alanlarında dev bir yenilenmeye imza atan bir Türkiye var. 85 milyon vatandaşının her birini, şefkatle kucaklayan, sarıp sarmalayan, sessiz yığınların sesi, mazlumların hamisi, Recep Tayyip Erdoğan var.''

SAHADA DEVAM EDEN 350 BİN KONUTUN İNŞASIYLA ÜLKEMİZE HİZMET EDİYORUZ

''Medeniyetimizin yeşil hassasiyetine sadık kalarak yaptığımız millet bahçelerimizle; aslına uygun olarak yenilediğimiz tarihi kent meydanlarımızla; 140 bini İstanbul'da olmak üzere, sahada devam eden 350 bin konutun inşasıyla; ülkemize hizmet ediyoruz'' diyen Bakan Kurum, ''Bugün de 94'te başlayan kutlu yolculuğun en kıymetli adımlarından birini atıyoruz. Esenler'de tam 60 bin konutluk dev projemizde inşasına başladığımız TOKİ Başkanlığımızla 4 bin 941 konutun 2 bin 30'unu kardeşlerimize teslim ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

YENİ 20 YILLARDA YÜZ BİNLERCE KONUTU MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ

Bakan Kurum, eylül ayını işaret ederek, ''Eylül ayında da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini milletimize müjdeleyecek; nasıl 20 yılda 1 milyon 170 bin konut yaptıysak, yeni yirmi yıllarda da inşallah yüzbinlerce konutu milletimize sunacağız. Ve tarihin önünde, Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurunda, Cumhurbaşkanımızın yanında milletimize söz veriyoruz. Bu cennet vatana, bu aziz millete, sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur. Allah'ın izniyle; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2023'te rekor oylar alarak; Büyük Türkiye yürüyüşüne, milletimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.