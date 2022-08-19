Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, aldığı sıfır otomobil arızalanınca otomotiv bayisine dava açan Necip Kandemir (36), 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı. Manisa İcra Hukuk Mahkemesi, firmanın, Kandemir'e 408 bin 200 TL ödemesine hükmetti. Kandemir, "Araç, 8 bin kilometredeyken arıza yaptı. Değiştirmedikleri için mahkemeye başvurdum. Sonunda davayı kazandık" dedi.Evli ve 1 çocuk babası Necip Kandemir, 2015'te sıfır otomobili Manisa bayisinden 59 bin 700 liraya satın aldığını, 8 bin kilometrede motor arızası vermesi ardından "Arızanın üretimden kaynakladığının" kabul edilmesi ile 2016'da dava açtığını söyledi. Mahkeme piyasada olmayan otobil için yapılan kıymet takdiri sonrasında firmanın Kandemir'e 408 bin 200 TL ödemesine hükmetti.