900 kişiye dava açıp 5 bin TL talep etti

Türkiye'nin yıllarca konuştuğu cinayet, merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesinde yaşandı. Büyükşen çiftinin evlerine giren kar maskeli şüpheli Metin ve Necla Büyükşen'i vurarak öldürürken, kızları Fatma Büşra'yı (25) darp etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda cinayeti azmettirdiği ileri sürülen Abdullah Başdemir (47), sevgilisi Esra Taş (28) ile onlara yardım ettiği belirtilen Zekeriya Okşen (40) ile 2 ay önce yapılan operasyonda gözaltına alınan Ertuğrul Çelik (47) ise cinayeti işleyen kişi olarak tutuklanmıştı.

'TWEETİ ATAN VE ONU PAYLAŞAN KİŞİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU'

Abdullah Başdemir'in tutuklanması üzerine Büyükşen çiftinin doktor oğulları Osman, sosyal medya hesabından 17 Temmuz 2021 tarihinde bir tweet atarak, "Bu şerefsizlerin dostu kim ise benim düşmanımdır. Bu itlerin bayramını kutlayan, destek veren, yanındayız diyen kim var ise anne babamı sevmiş ve onlara olan tüm toplumu da kendine düşman edilmiş olur. Biz çokuz, biz haklıyız. Uyarını yapayım ki tarafınızı doğru seçin!" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Başdemir'in avukatı Osman Büyükşen ile bu tweeti alıntılayan kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

'5 BİN TL'Yİ GETİR, ÖZÜR DİYE UZLAŞALIM'

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında bu tweeti paylaşan yaklaşık 900 kişi tespit edilip bulundukları illerde ifadesi alındı. Savcılık dosyayı Uzlaştırma Bürosuna gönderdi. Dosyayı takip eden Başdemir'in avukatının 5 bin 100 TL avukatlık vekalet ücreti ve sosyal medya hesaplarından özür dilemeleri halinde uzlaştığı öğrenildi. Birçok kişinin de bu teklifi kabul edip özür dilediği gözlendi. Alınacak parayı Abdullah Başdemir'in kendisine istemediği, tek beklentisinin ise kendisine yapılan ağır ithamlar karşısında özür beklediği belirtildi.

Hakkında 'tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Abdullah Başdemir ile diğer tutuklu sanıkla Esra Taş ve Ertuğrul Çelik Eylül ayında ilk kez hakim karşısına çıkacak.