Ankara’da CHP tiyatrosu! ’MHP’den istifa edip partinize katılıyorum’ demişti! Söylediklerinin hepsi yalan çıktı!

CHP'nin Ankara'da düzenlediği üye katılım töreninde bir kadına arkadan partililer tarafından 'Bunları da söyle' şeklinde sufleler verilmesi dikkat çekmişti. Yine aynı programda kürsüye çıkan Hilmi A., MHP'den istifa ederek Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümek için CHP'ye katıldığını ifade etmişti. Hilmi A.'nın görüntülerini Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaşmıştı. Hilmi A.'nın MHP'ye üye olmadığı, herhangi bir siyasi parti kaydının da bulunmadığı ortaya çıktı. Yine sağlık güvencesi olmadığını iddia eden Hilmi A.'nın SGK'lı olarak çalıştığı ve Yeşil Kart kullanmasına da gerek olmadığı belirlendi. Şahsın ayrıca sabıkası da bulundu.

'MHP'DEN İSTİFA EDİP CHP'YE KATILIYORUM'

Ankara'da düzenlenen CHP üye katılım programında kürsüye çıkan Hilmi A., "7 aydır çalışmıyorum, sağlık güvencem yok. Yeşil Kart çıkaracağım diyorum, sağlık sigortan yok, özel sigortan yok, borcunu öde diyorlar. Çalacak mıyım, çırpacak mıyım, neyle ödeyeceğim?' ifadelerini kullanmıştı. MHP'den istifa ederek CHP'ye katıldığını ifade eden Hilmi A. ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.