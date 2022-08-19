Bakan Soylu: Cumhuriyetin 100’üncü yılında bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak





"SON 3 YILDA AMERİKAN SENATOSU PKK'YA 2 MİLYAR DOLAR RESMİ YARDIM YAPMIŞ"

Bakan Soylu, "Bir taraftan ekonomik saldırılarla Türkiye'ye diz çökertebilir miyiz, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurabilir miyiz diye plan, program ve oyun kurmaya çalışanlar var. Diğer taraftan şunu dün de söyledim bugün de söylüyorum. PKK'nın ABD ve Avrupa tarafından belki de en çok desteklendiği dönem bu dönemdir. Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK'ya 2 milyar dolar resmi yardım yapmış. Gayri resmi yardımları bir tarafa bırakıyorum. Zannediyorlar ki paralarıyla, oyunlarıyla, tuzaklarıyla, teröristlerle bir araya gelerek bize diz çökertecekler. Onlar hangi adımı atarlarsa atsınlar, hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, onlar bir taraftan Gezi olaylarını yaptılar. Bizi diz çökertemediler. Bir taraftan 17-25 Aralık, FETÖ darbesini yaptılar bizi diz çökertemediler. Onlar zannettiler ki milletimiz bu işi anlamıyor. Onlar zannettiler ki Bayburtlu hemşehrilerim bu işi takip etmiyor. Ben bir şey biliyorum. Şurada Bayburt'ta bir kahveye oturayım eğer Amerikan başkanına fesini ters giydirmez ise benim hemşehrilerim başka bir şey bilmiyorum" dedi.





"TUNCELİ PÜLÜMÜR KIRSALINDA TERÖRİST SAYISI 5'E DÜŞTÜ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bundan 4-5 yıl önce teröristlerin yol kestiği yolların tertemiz hale getirildiğini kaydederek, "Türkiye'de hatırlarsınız bundan 4 veya 5 yıl önce Yaşar paşamızla beraber Tunceli'den Bayburt'a gelmiştik. Birlikteydik. Tunceli'de o gün 300'ün üzerinde terörist vardı. Tunceli Valiliğinde bir toplantı yaptık. Dedik ki birlikte şu Tunceli- Pülümür- Erzincan yolundan kimse geçemiyormuş. Hep beraber atlayalım Tunceli Pülümür yoluna gidelim. Dediğimizde etrafımızdakilerin gözleri böyle açıldı. Devletin Jandarma Genel Komutanı ile devletin İçişleri Bakanı gidemezse millet ne yapsın. Ve biz beraber oraya gittik. En kritik yerde durduk. Aşağı indik. Orada bir plan yaptık. Dedik ki bu yolun sağına soluna, en tepesine her tarafına kuleler yapacağız, teröristi de buradan kaldıracağız, tertemiz yapacağız. İlk etapta 21 kule yaptık. Ve Tunceli Pülümür yolundan herkes rahat bir şekilde geçmeye başladı. O günkü 300'ün üzerindeki terörist sayısını söyleyeyim yakında elimize düşerler 5'e düştü onların da peşindeyiz" diye konuştu.





"2023 YILINDA CUMHURİYETİN 100'NCÜ YILINDA BU ÜLKENİN İÇERİSİNDE BİR TEK TERÖRİST KALMAYACAK"

Bakan Soylu, "Geçen gün söyledim Tendürek Dağı tertemiz. Mersin'den Adıyaman'a kadar Amanoslar tertemiz. Yine Kars'ta Çemçe tertemiz, yine şunu ifade etmek istiyorum ki 2023-29 Ekim'de bir evladınız ve kardeşiniz olarak söylüyorum. Allah nasip ederse Cumhuriyetin 100'üncü yılında bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak, kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, halka hitabının ardından Bayburt Valiliği ile Bayburt Belediyesini ziyaret etti. Vali Epcim ve Başkan Hükmü Pekmezci'den brifing aldı. Bakan Soylu daha sonra AK Parti Bayburt İl Başkanlığı ile MHP Bayburt İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bakan Soylu ziyaretlerin ardından muhtarlarla ve STK temsilcileriyle buluşma toplantısına katıldı.