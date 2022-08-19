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Giriş Tarihi: 19.8.2022 18:56

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist yakalandı

DHA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden PKK/YPG’li terörist yakalandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden 'Habur' kod adlı, PKK/YPG'li terörist Hüseyin Muhammed, Suriye'nin Resulayn bölgesinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Teröristin Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde 'samir taburu'nda faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Suriye'de Haseke'den Resulayn bölgesine geçiş yapacağı tespit edildi.

RESULAYN'DA YAKALANDI

Bunun üzerine terörist, Resulayn 'Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla Resulayn merkezinde yakalandı. Teröristin Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içinde kalaşnikof piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde 'samir taburu'nda faaliyet yürüttüğü belirlendi.

3 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU OLAYIN FAİLİ

Teröristin, Barış Pınarı Harekatı bölgesine terör örgütüne takviye amaçlı geldiği ve 3 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.

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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist yakalandı
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