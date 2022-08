CHP’nin fişleme kâtibi Engin Özkoç

Bir grup medya şirketinin CHP tarafından maaşa bağlandığının ortaya çıkmasının ardından yapılan eleştirilere CHP'den yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Memleket Partisi Genel Başkanı ve eski CHP'li Muharrem İnce'nin ifşa ettiği skandal sonrası yükselen eleştirilere işaret ederek açık tehditte bulundu. Özkoç, yaptığı açıklamada CHP'yi eleştiren gazetecileri, 'Not alıyoruz' ifadeleri ile tehdit etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkoç, "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak 'Biz de sizdeniz' diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgârgülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım. Son güne kadar azimle, kararlılıkla çalışmaya devam..." ifadelerine yer verdi.Skandal açıklama ise büyük tepki topladı. AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Engin Özkoç'un açıklamalarına tepki gösterdi ve "CHP aleyhine konuşanları açık açık fişlediğini söyleyerek tehdit eden bu çakma demokratlar her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Diktatör' diyor. CHP aleyhine konuşanların içi rahat olsun. Türk milleti zekidir..." ifadelerini kullandı. Siyasiler ve vatandaşlar, Engin Özkoç'un ifadelerinin fişleme olduğunu belirterek, "Helalleşmeye ne oldu?" diye sordu.Parmak sallayan CHP klasiği.Yemin ediyorum seçimde senin zihniyetinin üyesi olduğu hiçbir partiye oy vermeyeceğim. Git şimdi beni nereye not etmek istiyorsan oraya et.Faşist kimdir, faşistlik nedir, diktatörlük kurma hayalinde olanlar kimlerdir diye sorulduğunda CHP'yi ve Engin Özkoç'u gösterin.Siz değişimi sevmezsiniz ki! CHP kurultayında 'Muharrem İnce kazanmasın, düzeniniz bozulmasın' diye Muharrem İnce lehine imza veren bazı delegelere, imzalarını çekmeleri karşılığında para teklif edildiği iddia edilenler değişimden bahsediyor. Siz bir şey değiştiremezsiniz. Bunu da not et.Helalleşmeye ne oldu? Pardon, PKK, FETÖ, KHK artıklarıyla helalleşme falan yok.İyi Parti'ye kiralık giden CHP'li vekil, aba altından sopa gösteriyor.