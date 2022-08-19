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Giriş Tarihi: 19.8.2022 23:07

Emine Erdoğan'dan KADEM'e teşekkür mesajı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan KADEM’e teşekkür mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında görüştüğü Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KADEM ile (Kadın ve Demokrasi Derneği) görüştü. İstanbul'da gerçekleşen buluşmada, çeşitli konular hakkında istişarelerde bulunuldu.

KADIN VE AİLE ÜZERİNE FAALİYETLER ELE ALINDI

Ziyareti Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden duyuran Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. Kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

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Emine Erdoğan'dan KADEM'e teşekkür mesajı
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