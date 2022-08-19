Etlik Şehir Hastanesi eylüldeki açılışa hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay açılacağını duyurduğu Etlik Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesinin 3 bin 724, poliklinik sayısının ise 938 olduğunu söyledi.Bakan Koca, Etlik Şehir Hastanesi'ndeki son hazırlıkları inceledi. Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin bir video paylaşan Koca, hastane ziyaretinde özellikle yerli ve milli cihazlarla ilgili bilgi aldı.Bakan Koca, hastaneyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "Açılış müjdesini Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesi'nde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.Sağlık Bakanlığı kadrolarına 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacağı müjdesini de veren Bakan Koca "Alım başvuruyla, mülakatsız ve noter kurasıyla olacak" dedi.