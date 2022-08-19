Gazze’de yaralanan kardeşler tedavi için Türkiye’ye getirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli iki kardeş, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Filistinli 11 yaşındaki Rahaf ve 13 yaşındaki Muhammed Halil Salman için Sağlık Bakanlığı ambulans uçak gönderdi. Filistinli kardeşleri Mısır'ın başkenti Kahire'den getiren ambulans uçak, dün gece saat 01.00'de Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Rahaf ve Muhammed Halil Salman, 6 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'ye düşen İsrail füzesinin şarapnel parçalarıyla yaralanmıştı.