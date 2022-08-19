İBB’den ’Bu kadarına da pes’ dedirten afiş! Günler önce sel vuran ilçeye astılar...

TEPKİ ÇEKEN AFİŞLER

İBB ilçeye, "Maltepe'de de altyapıyı yeniledik, dere ıslahı yaptık, taşkın sorununu çözdük" afişi astı. Afişleri görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sel mağduriyetini görmezden gelerek, "153'e ulaşan ve telafi edilemez bir noktada olan sorun yaşamadık. Bu kadar yağışa rağmen çok az sorunla süreci atlattık, yönettik" sözleriyle yaptığı açıklama ile büyük tepki çekmişti.