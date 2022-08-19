Kandil’in HDP tüzüğü kapatma dosyasında

Terör örgütü PKK'dan 2018 yılında 4 teröristle birlikte kaçarak teslim olan örgütün sözde özel kuvvetler mensubu ve Metina karargâhında görevli Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun HDP'li Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı davadaki bomba ifadeleri HDP kapatma davasına delil oldu.Ovalıoğlu'nun HDP'nin içtüzüğünün Metina'daki örgütün Türkiye masasında görevli 3 terörist tarafından yazıldığını gördüğüne dair verdiği ifade Anayasa Mahkemesi'ne ek delil olarak gönderildi.6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen ve Kobani Olayları olarak bilinen eylemlere ilişkin aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu Ankara'daki davada çok önemli bilgiler veren Merdan Rüştü Ovalıoğlu, HDP'nin içtüzüğünün örgütün görevlendirildiği isimler tarafından yazıldığını anlattı. SABAH'ın ilk kez duyurduğu tanığın ifadeleri HDP'lileri bir kez daha zora soktu. PKK üyeliğinden tutuklu yargılanan sanığın Kobani davasında tanık olarak verdiği ifadeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Anayasa Mahkemesi'ndeki HDP'nin kapatılması davasına ek delil olarak gönderildi.Tanık Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Selahattin Demirtaş'ın da tutuklu bulunduğu Kobani Davası'nda, "HDP'nin iç işleyişinin dahi Zerrin, Zafer ve Garzan'ın da dahil olduğu bir grup tarafından yazıldığına ben tanık olmuştum. Yani HDP'nin iç işleyişi dahi örgüt tarafından belirleniyordu. Yani iç kurumlar, merkez kurumları, işte parti meclisi olsun, milletvekilleri olsun, hepsi dahil benim içerisinde o zaman şoförlük yaptığım komite, karargâh tarafından belirlenmekteydi. Hatta o süreçte biz Kandil'deyken, yani daha sonraki süreçte Kandil'deyken, yine HDP'nin seçim çalışmaları, seçim pratikleri, milletvekilliği, milletvekili adayları, aynı şekilde parti meclisi, MKYK'nın orada belirlendiğini, liste gönderildiğini, hatta Selahattin'in de buna sürekli itiraz etmesinden kaynaklı Selahattin ile örgüt arasında bir anlaşmazlık olduğunu duymuştum. Bütün HDP'nin iç işleyişi ve yapısı örgüt tarafından belirleniyor" demişti.