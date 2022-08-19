‘Örgütlü değil toplumsal bir harekettir’

İstanbul'da dün düzenlenen 'Evlat Nöbeti Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi bugün Diyarbakır'da açıklandı. Sonuç bildirgesini açıklayan çalıştayın koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık, 'Evlat Nöbeti Aileleri'nin kimlik üstü bir bağlama sahip olduğunu belirterek, "Evlat Nöbeti Aileleri planlanmış ve örgütlü bir hareket değil, doğal, kendi seyrinde devam eden ve spesifik olarak ortaya çıkarak, sonradan ulusallaşan bir harekettir. Evlat Nöbeti Aileleri kimlik üstü bir bağlama sahiptir. Hiçbir ailenin kendisini yalıtıcı bir kimlikle ifade etmediği, tam tersine bütünleştirici bir kimlik vurgusu yaptığı anlaşılmıştır" dedi.Evlat Nöbeti Aileleri Çalıştayı Koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık, "Evlat nöbeti planlanmış ve örgütlü bir hareket değildir. Evlat nöbeti ailelerinin ortaya koyduğu hareket artık yeni bir toplumsal harekettir. Ve dünyada ilk defa, kadın hareketlerinden birisi terörizme karşı direnç göstermiş ve başarılı olmuştur. Evlat nöbeti ailelerinin duruşu, tarihsel ve toplumsal hafızanın en mühim ispatıdır. Farklı toplumsal hafızaya hapsetmek isteyen taraflara, evlat nöbeti ailelerinin terörizme karşı protest bir duruşu olduğunu hatırlatmıştır" dedi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 1080'inci gününe girdi.