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Giriş Tarihi: 19.8.2022 19:59

Şanlıurfa sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör ile mücadelesi başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı Bölgesi'nde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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Şanlıurfa sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi
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