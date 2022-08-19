SMA’lı Ömer Alp için zamanla yarış

Çankırı'da yaşayan Mehmet-Emine Kader çiftinin 2 çocuğundan biri olan Ömer Alp (3) Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası. 2 aylıkken SMA tanısı konan Ömer Alp, yurtdışından temin edilebilen SMA ilacına kavuşursa akranları gibi nefes alıp istediği yiyecekleri yiyebilecek. Alp'in ölümcül kas hastalığının pençesinden kurtulması için gen tedavisi olması gerekiyor. Dubai'deki 1.8 milyon dolarlık tedavi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.Kampanyalarının yüzde 82'ye ulaştığını belirten anne Kader, SABAH aracılığıyla yardımseverlere seslendi: "Allah devletimizden razı olsun, hastalık tanısı aldığımızdan itibaren Spinraza isimli ilaçtan kullandık. Fakat o ilaç yeterli değil. Yurtdışındaki ilacı kullanan çocukların gelişimlerini görüyorum. Benim oğlum da makinelere bağlı yaşamasın, bizler gibi yemek yesin. Oğlum 3 kilo daha alırsa yurtdışındaki ilaç şansımız da kalmayacak. Bir anne için evladının kilo almaması için dua etmesi kadar zor bir şey yok. Evladım ellerimden kayıp gitmesin."