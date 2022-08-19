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Giriş Tarihi: 19.8.2022 13:10 Son Güncelleme: 19.8.2022 14:08

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İKİLİ İLİŞKİLER KONUŞULDU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.



KARŞILIKLI HASSASİYET
Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Başkan Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü
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