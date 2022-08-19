Yıldırım’dan İzmirli depremzedelere kredi müjdesi: Gerekli imkanlar sağlanacak

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması için de çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "İzmir depreminde vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi kaybettik. İzmir depremiyle ilgili Elazığ'da olduğu gibi yaralar süratle sarıldı. Ve ilk etap evleri yıkılan hemşerilerimizin konutları teslim edildi, yerinde dönüşüm gerçekleşti. Ayrıca belirlenen alanda deprem konutları da yapıldı." ifadelerini kullandı.

UYGUN VADEDE KREDİ İMKANI

Deprem sonrası orta hasarlı binaların durumuna ilişkin tartışmaların bir süredir gündemde olduğunu da hatırlatan Yıldırım, "Burada uzun süreden beri devam eden bir sorun vardı. Orta hasarlı binalar ne olacak? Bunların yeniden yapılması, aynı yerde veya belirlenen alanda yeniden yapılması konusunda uzun süreden beri Depremzede Dernekleri Başkanı Haydar Bey, arkadaşları gayret gösterdiler, çalışmalar yaptılar. Nihayet bir noktaya geldi. Gelinen nokta şudur; 2 bin civarında ağır hasarlı konutu olan depremzede hemşehrilerimizin binaları yapılacak. Bunlar için gerekli kredi imkanları sağlanacak. Uygun vadede uygun şartlarda krediler de verilecek. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. Binali Yıldırım, depremzedelere destek veren tüm kurumlara da teşekkür etti.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan da kredi konusu ile ilgili açıklama yaptı. Özkan, AK Partili Yıldırım ve Mahmut Atilla Kaya'ya teşekkür ettiklerini kaydederek, "Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ve İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya'ya teşekkür ediyoruz bizi Halk Bankası ile buluşturdukları için. Tüm depremzedelerimizin kredi sorununu çözmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"KREDİ ÇIKMAYAN DEPREMZEDELERİMİZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

İZDEDA Koop Başkan Yardımcısı Bilal Çoban ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz 2 hafta önce Ankara'ya giderek Sayın Binali Yıldırım ile görüşme gerçekleştirmiştik. O görüşmenin ardından kredi talebimiz için Halk Bankası'nı görevlendirdiler. Biz de İzmir'e dönünce Halk Bankası ile görüşme yaptık. Kredi formu dolduran 3 bin depremzedemizin 2 bin tanesine kredi çıkartıldı. Yani konutu orta ve ağır hasarlı olan 2 bin kişiye kredimiz çıkarken, hafif hasarlı olan bin kişiye çıkmadı. Biz de hem kredi çıkmayan bin depremzedemiz için hem de bize dilekçe verenlerin dışındaki depremzedelerimiz için neler yapılabileceği noktasında bugün görüşme yaptık. Bu konuda zaten Halk Bankası da bir çalışma yapıyor ve bize dönüş sağlayacaklar, Sayın Yıldırım'a da konuyu detaylarıyla anlatarak, kendisinin de sürece destek olmasını istedik" dedi.

KREDİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Halk Bankası'ndan sağlanacak krediye ilişkin de bilgi veren Çoban, "144 ay vadeli, maksimum 2 yıl ödemesiz dönem ve Bakanlık faiz desteğiyle 1,04 faiz oranı ile kredi sağlandı. Sayın Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde kredi tutarının 600 bin TL'ye çıkacağını açıkladı ve devlet desteğinin 0,60'a çıkacağını belirtti. O zaten bizim talebimizdi, bu talebimizin yerine getirilmesi noktasında da Sayın Yıldırım'a teşekkür ettik. Bunu Halk Bankası yansıtacak bize" ifadelerini kullandı.