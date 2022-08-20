Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir: "İBB, tasarruf adı altında sorunu yok gibi göstermeye çalışıyor"

Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da toplu taşıma duraklarındaki yürüyen merdiven ve asansör sorununun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bu işleri yürüten firmalara ödemeleri yapmamasından, bu süreçlerin tespitinin sağlandığı komuta merkezinde işi yönetecek kabiliyet ve liyakata sahip personelin olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, İBB'ye bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörlerde sıkıntı yaşandığı belirtildi.