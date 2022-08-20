Bakan Bozdağ’dan ’Altılı masa’ açıklaması: Bu masa yedilidir

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bayrampaşa Tuna Sosyal Tesisleri'nde partisinin üç kademe ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

"BİZ İSTANBUL'A NE KAZANDIRDIYSAK BU CHP ZİHNİYETİNE RAĞMEN KAZANDIRDIK"

Yap, işlet, devret sistemiyle Türkiye'ye birçok proje kazandırdıklarını belirten Bozdağ, "Bütçenizden para çıkmadan milyarlarca dolarlık yatırımları hayata geçiriyoruz. Bütçe imkanlarıyla bunları yapmaya kalkarsanız yıllar sürer. Ama dikkat edin biz Türkiye'nin dört bir yanını bu nevi yatırımlarla kaynak yaratarak milletin bütçesinden kaynak aktarmadan hayata geçirmeyi başardık. Çanakkale 1915 öyle, İstanbul Havalimanı öyle. Bu şekilde pek çok yer var. Şimdi birileri kalkmış 'Buradan birilerine rant aktarılıyor' diyor. Rant, mant yok. Millete hizmet yapılıyor. Ben şimdi Bayrampaşa'dan İstanbul'lu kardeşlerime soruyorum. Biz CHP'nin her hayır dediğini uygulasaydık İstanbul'un Marmaray'ı olur muydu? İstanbul'da Avrasya Tüneli olur muydu? İstanbul'da üçüncü havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü olur muydu? AKM, Taksim'de cami, Çamlıca'da cami, Çanakkale 1915 olur muydu? İstanbul'da hızlı tren, İzmir- İstanbul otoyolu olur muydu? Olmazdı. Bu ilkel zihniyetin dediklerine biz uysaydık… İstanbul'dan bunları çekip alın. Trafik, istihdam ne olurdu? Biz İstanbul'a ne kazandırdıysak bu CHP zihniyetine rağmen kazandırdık. Onlara 'Hayır' diyerek kazandırdık. Onların dediklerini reddedip İstanbulluların dediklerini hayata geçirerek kazandık. Şimdi 3 yıl doldu dördüncü yıla giriyor. İstanbul Belediyesi'nin İstanbul'a kazandırdığı bir tane bana fidan söyleyin. Yani bizim belediyelerimizin koyduklarının yanına koyduğu, bir tane eser söyleyin. Yok, bunlar laf ebeliği yapıyor. Lafla milletin rahat edeceğine inanan kör bir zihniyeti temsil ediyorlar" dedi.

"BUNLAR DAHA KİMİ ADAY ÇIKARACAKLARINI MASADA KONUŞMAKTAN KORKUYORLAR"

Seçim sürecine de değinen Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin bugünkü kaptanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu kaptanı gemiden indirmedikçe Türkiye'yi de durduramayacaklarını çok iyi biliyorlar. Onun için yedi cepheden değil yedi düvelden hareketle büyük bir seçim kampanyasıyla Türkiye karşı karşıyadır. Allah aşkına daha Türkiye'de bu masayı temsilen, kim cumhurbaşkanı adayı olacak? Konusunu konuşmaya dahi cesaret edemeyenlerin Türkiye için hangi cesur adımı atacaklarını düşünüyorsunuz? Bunlar daha kimi aday çıkaracaklarını masada konuşmaktan korkuyorlar. 'Masa çatlar, masa dağılır, O yüzden şimdi vakti değil' diye konuşmayı erteliyorlar. Neyi vaat ediyorlar? Eski Türkiye'yi, siyasi istikrar getiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bırakıp istikrarsızlık kaynağı parlamenter sisteme dönmek istiyorlar. Koalisyon ortaklığıyla, koalisyonla Türkiye'yi yönetmeyi vaat ediyorlar. Masa, koalisyon masası… Liderlerden biri, 'Kimler cumhurbaşkanı yardımcısı olacak? Kimler bakan olacak? Bunları hepimiz çalışıyoruz' diyor. 'Şimdiden konuşmamız lazım, devleti şimdiden nasıl pay edeceğimizi konuşalım ki yarın millet bize yetki verdiğinde kavga etmeyelim. Önceden anlaşalım' diyorlar. Milletin oyunu cebinde gören, milletin iradesini hiçe sayan ve şimdiden taksimata başlayan bu köhnemiş zihniyete en büyük cevabı. İstanbullular, aziz Türk milleti verecektir" ifadelerini kullandı.

"BU ONURSUZLUĞU NASIL İÇİNİZE SİNDİRİYORSUNUZ?"

Konuşmasının devamında Bakan Bozdağ, "Bu millet her şeyi gördü, her şeyi biliyor. Pahalılığı da biliyor, başka şeyleri de biliyor. Ama şunu da biliyor ki Türkiye'yi enkazdan Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti kurtardı. Şimdi bakın altılı masa deniyor. Ben hep altı artı bir eşittir yedi diyorum, yedili masa. Ortağın biri de masanın altında mı? Arkasında mı? Saklı tutulan, milletin gözünden kaçırılmak istenen HDP'dir. Benim burada sözüm HDP'nin yöneticilerine, HDP'ye gönül veren vatandaşlarımızadır. Bunlar daha HDP ile aynı masada oturma yürekliliğini ortaya koyamıyorlar. Bunlar daha HDP'yi yöneten genel başkan, eş başkan temsilcileriyle yan yana fotoğraf vermekten korkuyorlar. Sizden utanıyorlar, sizi istismar ediyorlar. Hani onurlu siyaset diyorlar ya. Yahu onurlu diyorsanız, bu onursuzluğu nasıl içinize sindiriyorsunuz?" diye konuştu.