Bakanı Akar ve Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezinde incelemelerde bulundu

"Cumhurbaşkanımızın Lviv'de Zelenskiy ve Guterres ile yaptığı görüşmede de vurguladığı gibi bizim Türkiye olarak samimi temennimiz, buradaki kolektif ve başarılı çalışmalarla Merkezin insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik azami katkı sağlaması, aynı zamanda kalıcı barış ortamına da zemin hazırlamasıdır. Bir taraftan bu ihtiyaçlar karşılanırken, diğer taraftan da barışı mutlaka düşünmemiz lazım diye düşünüyoruz. Bu vesileyle başta BM Genel Sekreteri Guterres olmak üzere süreci destekleyen Şoygu'ya, Reznikov'a, Kubrakov'a, katkı sağlayan BM görevlilerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili bakanlıklarına, kurumlarımıza ve personeline teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar sırasında direktif ve kararlı duruşuyla çalışmalarımızın başarılı bir şekilde sonuçlanması için her türlü desteği sağlayan Cumhurbaşkanımıza da saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Bakan Akar, Merkezdeki personele çalışmalarında başarı dileyerek Rusça, İngilizce, Ukraynaca, Portekizce ve Türkçe teşekkür etti.

"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMANIN BİR MODEL OLMASI TEMENNİMİZDİR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Tahıl koridoru kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezinin, şu anda da tehlikesiyle gündemde olan Zaporijya nükleer enerji kuruluyla alakalı olarak da bir adım atılması için örnek teşkil edebilir mi, bu konuda görüşmeler yapılıyor mu?" sorusuna Bakan Akar, "Çalışmalarımız yapılıyor. Çeşitli boyutlarıyla çeşitli düzeylerde bu konuşmalar, görüşmeler gerçekleştiriliyor" yanıtını verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İKİ LİDERİ AĞIRLAMAK VE ONLARI BİR ARAYA GETİRMEKTEN MEMNUN OLACAĞINI BİLİYORUz"

Bakan Akar, "Liderlerin Türkiye'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara buluculuğuyla bir araya gelmesi konusunda son değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, bildiğiniz gibi bu savaşın çıkmasına kadar ki özellikle 24 Şubat'a kadar her seferinde bu savaşın çıkmaması için büyük çaba harcadılar. Nitekim savaşın çıktığı gece dahi Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanımız bu amacından, gayretinden hiçbir zaman ödün vermedi. Her seferinde her vesileyle bize Karadeniz'den komşumuz olan hem Ukrayna hem Rusya arasındaki bu savaşı büyük bir endişeyle izlediğimizi, bundan üzüntü duyduğumuzu ve bir an önce ateşkesin sağlanması ve buna bağlı olarak da barışın, huzurun diplomatik yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinin yolunun açılmasını beklediğimizi biliyorsunuz. Bu manada da Cumhurbaşkanımız bu gayretlerini sürdürecek. Tabii ki karşılıklı olarak görüşmeler sonucunda mutabakat sağlandığında ki nihayet her seferinde bu zaten teklifini Cumhurbaşkanımız ortaya koydu, böyle bir fırsat olduğu takdirde de büyük bir memnuniyetle Cumhurbaşkanımızın iki lideri ağırlamak ve onları bir araya getirmekten memnun olacağını biliyoruz."