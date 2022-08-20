Bakanı Akar ve Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezinde incelemelerde bulundu

"İHRACATIN NORMAL YOLLARLA TABİİ ŞEKİLLERDE DEVAMI, BÜTÜN ALANLARDA OLMASI DA BİZİM TEMENNİMİZDİR"

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve Birleşmiş Milletler, şu anda tahıl anlaşmasını diğer ürünlere yaymak ve anlaşmanın kapsamını diğer limanlara yaymak için çalışıyorlar mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"İlk günlerden beri konuştuğumuz gibi Ukraynalı komşumuzla yaptığımız çalışmaların geliştirilmesi konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz. Tahıl ve diğer gıda ürünlerine ilaveten diğer konularla da iş birliğinin artması konusunda yaptığımız çalışmanın bir vesile olmasına gayret gösteriyoruz. Nitekim söylediğimiz gibi buradaki bir zincirden bahsediyorum. Bu zincirin bir halkası, tahılla alakalı yapmış olduğumuz anlaşmadır. Bunun devamında da barışa giden yolda bunların birer adım olduğunu değerlendiriyoruz. Yaptığımız çalışmanın bir model olması ve müteakip diğer konularda da ilerleme kaydedilmesi ve nihayetinde de bir ateşkes ve ateşkese bağlı barış, ondan sonra da bu ithalatın, ihracatın normal yollarla tabii şekillerde devamı, bütün alanlarda olması da bizim temennimizdir."

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konuşmasında sıcak karşılama için Bakan Akar'a ve Türk hükûmetine teşekkür etti. Türkiye'ye "Karadeniz Tahıl Girişimi"ndeki önemli rolü için teşekkür eden Genel Sekreter

Guterres, tahıl anlaşmasının bir diğer kısmına dikkati çekerek "Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir" ifadesini kullandı.

Tüm hükümetlerin ve özel sektörün bunları piyasaya sürmek için iş birliği yapmasının önemine işaret eden Guterres, "2022'de gübre olmadan, 2023'te yeterli gıda olmayabilir" değerlendirmesini yaptı.

"UZUN BİR SÜRECİN BAŞINDAYIZ"

Antonio Guterres, Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla gıda ve gübreyi çıkarmanın, emtia piyasalarını daha da sakinleştirmek ve tüketiciler için fiyatları düşürmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak "Çok daha uzun bir sürecin başındayız ama siz bu kritik anlaşmanın dünya için potansiyelini zaten gösterdiniz" dedi.