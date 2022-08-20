Başkan Erdoğan, açtığı camiye ’Manisa Fatihi’nin adını verdi

Manisa'ya toplu açılış töreni için gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunusemre Belediyesi tarafından Meydan Camii adıyla yapımı tamamlanan Osmanlı ve Selçuklu mimarisi esintileriyle yapılan 4 minareli caminin açılışını gerçekleştirdi.

"ADINI SARUHAN BEY OLARAK KOYMUŞ OLALIM"

Camiye geldiğinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, camide Kur'an-ı Kerim okuyarak cami hakkında bilgi aldı. Camiyi gezdikten sonra vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Böyle muhteşem bir eseri akşam namazını beraber kılma ve açılışını yapma şerefine nail olduğumuz için ne mutlu bizlere ve değerli Belediye Başkanımız şuana kadar bu işi erteledi. Bu akşam ismini de camimizin koyalım, dedi. Buranın fatihi kim? Saruhan Bey, yakışır değil mi? Dolayısıyla Camimizin adını da Saruhanbey olarak koymuş olalım. Hayırlı olsun. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin. Sayın Başkanımız Mehmet kardeşimize, onunla beraber burada emeği olan mimarından mühendisine, tüm işçisine tüm hayır severlere Allah razı olsun diyorum. Onların da ölmüşlerine buradan rahmet gönderelim. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Daha nice eserleri inşa ve ihya etmeyi nasip etsin" dedi.

Kurdele kesimi ile resmi açılışı yapılan Saruhanbey Camii'nde geldiği gibi sevgi gösterileriyle ayrılan Başkan Erdoğan Manisa'dan ayrıldı.