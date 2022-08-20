Başkan Erdoğan Manisa’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir dizi açılış ve üzüm fiyatlarını açıklayacağı törene katılmak üzere Manisa'ya geldi. Başkan Erdoğan buradan Cumhuriyet Meydanı'na geçerek vatandaşlara hitap edecek.
AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ağustos Cumartesi günü saat: 17:00'de, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ile buluşacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ağustos Cumartesi günü Manisa'yı ziyaret ederek üzüm taban fiyatlarını açıklayacak.