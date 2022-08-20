Başkan Erdoğan’dan Mardin’deki kazayla ilgili başsağlığı mesajı

Türkiye bugün Gaziantep ve Mardin'den gelen kaza haberleriyle sarsıldı. Öğle saatlerinde Gaziantep Nizip'te yolcu otobüsü, bir ambulans, bir itfaiye aracı ve gazetecilerin canlı yayın aracının karıştığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra akşam saatlerinde ise Mardin'de benzer bir kaza meydana geldi. Mardin'in Derik ilçesinde yoldan geçen TIR, freninin patlaması sonucu bölgede başka bir kazaya müdahale eden ekiplerin üzerine daldı. Korkunç kazada 16 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi sarsan kazaların ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP İÇİN DE TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞTI

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te yaşanan kazayla ilgili "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulunmuştu.