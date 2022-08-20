Bursa’da kesintisiz ulaşıma yeni hamle

Bursa'da yaşanan trafik sıkıntısını en aza indirmek ve kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli noktalarındaki kavşak düzenleme çalışmalarını da aralıksız yürütüyor. Trafikte yaşanan aksaklıkların ortadan kaldırılması için çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, araç karmaşasının çok fazla yaşandığı İnönü Caddesi-Zafer Bulvarı-Gazi Caddesi kesişimi olan Matador Kavşağı'na el attı. Bölgede başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölge mahalle muhtarları ve vatandaşlarla da sohbet etti.

BÜTÜNCÜL TASARIM PROJESİ

Bursa'nın çok güzel ve yaşanabilir bir şehir olduğunu ancak hızlı büyümeden dolayı trafik ve ulaşım noktasında bazı sıkıntıların yaşandığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, trafikteki tüm aksaklıkları giderene kadar yeni çözümler üreteceklerini belirtti. Süreci normalleştirmek adına kamulaştırma, imalat ve kavşak düzenlemelerinin sürdüğünü ifade eden Başkan Aktaş, Bursa trafiğini ve şehrin eski mahallelerindeki ulaşımı rahatlatma adına önemli bir adım attıklarını dile getirdi. Matador Kavşağı'nda 3-4 yıldan beri kamulaştırmaların devam ettiğini anlatan Başkan Aktaş, "Göreve geldiğim günden itibaren bölge muhtarlarımız kavşakta bu tür bir çalışmanın ihtiyaç olduğunu anlatıyordu. Matador kavşağında artık imalat safhasına geçiyoruz. Kavşak inşaatı tamamladığında Zafer Bulvarı'ndan sıkışan ve İnönü Caddesi'ni stres altına sokan trafiği problem olmaktan çıkarmış olacağız. İnönü Caddesi–Zafer Bulvarı Kavşağı mevcut fiziki yapısı sebebiyle bölgedeki trafik akışını yönlendiremiyor. Gün içerisinde hemen hemen her saatte trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Güzergahta atölyelerin, imalathanelerin ve konut yoğunluğu olması bunda etkisi var. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri doğrultusunda kavşak alanı için bütüncül bir tasarım projesi hazırladık" dedi.

HEDEF, KESİNTİSİZ ULAŞIM

Düzenlemeyle Zafer Bulvarı üzerinden gelen trafik akışının, Zafer Sokak kesişiminde inşa edilecek dönel adalı kavşakla yavaşlatılmış olacağını hatırlatan Başkan Aktaş, bu sayede hem kavşak alanında oluşan trafik karmaşasının düzenleneceğini hem de İnönü Caddesi kesişimine iletilen trafik yükünün kontrol altına alınacağını söyledi.

Gazi Caddesi'nin yapılan kamulaştırma çalışmasıyla imar planlarında öngörülen nihai hattına alınacağını belirten Başkan Aktaş, Gazi Caddesi'nin İnönü Caddesi'ne direkt erişiminin sağlanmış olacağını ifade etti. İnönü Caddesi–Zafer Bulvarı–Gazi Caddesi kesişiminin 4 fazlı sinyalize kavşakla düzenleneceğini anlatan Başkan Aktaş, "Bu sayede trafik akışı standartlar doğrultusunda her yönde sağlanabilecek. Matador Kavşağı projesiyle 6 bin 700 m3 kazı, 6 bin 200 m3 dolgu, 2 bin 500 m. bordür, 3 bin 675 m2 parke, 920 m3 kazı dolgu, 257 m3 beton yapılacak. Toplam maliyeti ise yaklaşık 1 milyon 350 bin TL. Proje kapsamında 20 bin m2 alanda plentmiks-temel ve sıcak asfalt kaplama imalatı uygulanacak. Bunun da toplam maliyeti yaklaşık 4 milyon 50 bin TL. Genele baktığımızda 5 milyon 500 bin TL maliyeti var. Bölgede zaman içerisinde yapılması gereken başka kamulaştırmalarımız var. Ama özellikle İstanbul Caddesi'ne birleşimi sağlıklı bir şekilde sağlayabilmek, trafiğin kesintisiz bir şekilde devamı sağlamak adına çalışmayı yapıyoruz. Bölgeye, mahallelerimize ve Bursa'ya hayırlı olsun" diye konuştu.

