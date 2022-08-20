Dünya medyası, Lviv’deki zirveye kilitlendi: Barış Erdoğan’a bağlı

RUSYA'NIN Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar sürerken dünyanın gözü bir kez daha Türkiye'nin diplomatik girişimlerine kilitlendi. Dünya basınındaki yorumlarda "Savaşın Kırım'a sıçrama riski ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde gerginliğin arttığı bir dönemde Lviv'de kilit bir görüşme gerçekleştirildi" şeklinde yorumlar yapıldı. Başkan Erdoğan'ın daha önce küresel gıda krizinin çözülmesinde üstlendiği diplomatik girişimleri hatırlatan Avrupa medyası, Lviv'deki görüşmede ateşkes şartlarının da masada olabileceğini yazdı. BBC'deki haberde "Erdoğan Ukrayna'da: Savaşın başından bu yana ilk ziyaret" denildi. ABD medyasındaki detaylarda ise Türkiye'nin tahıl sevkiyatlarının artırılması noktasında önemli bir adım atabileceği kaydedildi. Haberlerde Başkan Erdoğan'ın kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldiği aktarıldı. Al Jazeera'daki haberde de "Ukrayna'daki anlaşmazlığa siyasi bir çözüm bulma olasılığının Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığına bağlı olduğu" belirtildi.