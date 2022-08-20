Evini teslim alan aileye misafir oldu

Başkan Erdoğan, törenin ardından kendisine davette bulunan hak sahibi ailenin evine konuk oldu. Evde bulunanlardan bir kişi Erdoğan'a, "40- 50 yıllık binada, artık can güvenliğimizin kalmadığı, günümüz deprem koşullarında ikamet ettiğimiz binalarda, ailelerimiz ve çocuklarımızla sıkıntı içerisinde oturuyorduk. Böyle bir mekanı bize tahsis ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. Erdoğan'ı göreceği için saçlarını ördürdüğünü söyleyen küçük bir kız çocuğu da yazdığı mektubu takdim etti. Mektubu okuyan Erdoğan, metindeki "miniciksin" ifadesine "Kızım, 1.85 boyundayım" diye karşılık verdi. Erdoğan, mektubu okumasının ardından kendisine "Ağlıyor musun?" diye soran çocuğa, "Ağlatacaksın beni. Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım? Beni ağlatacak şeyler koymuşsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ziyaretin sonunda aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.