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Giriş Tarihi: 20.8.2022 14:14 Son Güncelleme: 20.8.2022 14:16

Gaziantep'te kahreden kaza: Emine Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

AA
Gaziantep’te kahreden kaza: Emine Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen elim kaza sonucu 16 vatandaşımızın vefatından büyük bir teessür duydum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Gaziantep'te kahreden kaza: Emine Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
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