İsrail lideri Herzog’dan Erdoğan’a teşekkür

BAŞKAN Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, ilişkilerin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti. Büyükelçilerin atanmasıyla ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde işbirliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi. İsrail Cumhurbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Herzog'un, tahıl koridoru anlaşmasına önemli katkısı ve Rusya-Ukrayna liderleriyle yaptığı görüşmeler için Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi.