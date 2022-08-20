Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 20.8.2022 16:05 Son Güncelleme: 20.8.2022 16:10

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Son dakika haberi... Gaziantep'te meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti. Başkan Erdoğan hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı
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