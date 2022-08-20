SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Gaziantep'te meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti. Başkan Erdoğan hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.
Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022
Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Başımız sağ olsun.