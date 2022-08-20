Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Manisa’da önemli açıklamalar

Bu yılın sonunda kendi otomobilimizi üretiyoruz. Biz Savunma Sanayiimizin dışa bağımlılığını azalttık. Yüzde 80 yerli hale getirdik. Şimdi İHA'larımız var. SİHA'larımız var. AKINCI'larımız var. Terör örgütlerimizi bunalrla inlerinde vururuyoruz. Bunlar Bay Kemal'i de terör örgütlerini de rahatsız ediyor.

Biz siyasi, diplomatik ve askeri gücüyle dünyanın saygısını kazanmış bir ülkeyiz.

Ülkemizi 2053 vizyonu küresel ve ekonomi vizyonunun en üst seviyesine çıkarmak hedefimiz. Bizim farkımız yaptığımız eserlerle, hizmetlerle yatırımlarla konuşmaktır.

ÜZÜM FİYATLARI

Manisalı çiftçilerimize toplam 4 milyar lira tarımsal destek verdik. Buraya gelmeden önce bir üzüm bağını ziyaret ettim. Hasat dönemi gelen her ürün gibi bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından üzüm sultani çekirdeksiz üzüm alım fiyatını açıklıyorum.

Geçe yıl alım fiyatı 13 liraydı. Fiyatı 27 lira olarak belirledik.