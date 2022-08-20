SON DAKİKA: Demir Yumruk’ta kadın hakimden sonra bir skandal daha! Onun da mesajları ortaya çıktı...

DAVA TAKİBİ YAPMIŞ

Raporda, Hüseyin Eryılmaz'ın dosyalar karara çıkmadan kendisine bilgi vermesini istediği, hâkimin bu kapsamda bilgiler verdiği, Eryılmaz'ın bir arsayı satın alabilmesi için bozulmasını istediği, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne ait bir dosya bilgisi paylaşması sonrasında ise hâkim Sazak'ın bir iki arkadaşı olduğunu bildirerek ilgileneceğini söylediği belirtildi. 3 aylığına açığa alınan hâkimle ilgili HSK ihraç edilip edilmeyeceğini de görüşecek. Öte yandan Hüseyin Eryılmaz'ın yargıyla olan içli dışlı ilişkisinin Cangül Sazak ile sınırlı kalmadığı belirlendi. HSK, benzer gerekçeler nedeniyle Sakarya Vergi Mahkemesi Üyesi Mehmet Oflaz'ı da açığa aldı. Mehmet Oflaz'ın Eryılmaz'ın Kayseri'de açtığı anlaşılan davanın takibini yaptığı, Eryılmaz'a İstanbul Kanlıca'da bir arsa paylaşarak 500 milyon lira karşılığı paylaştığı lokasyonun alınması gerektiğini bildirdiği, sonraki mesajında ise Kanlıca'da olduğu belirtilen arsanın emsal bilgilerini paylaşarak komisyon dâhil 400 milyon liraya bitirilebileceğini söylediği ortaya çıktı.