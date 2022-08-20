SON DAKİKA | PKK’ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habei... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak MSB'den yapılan açıklamada 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.