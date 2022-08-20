Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 20.8.2022 10:23 Son Güncelleme: 20.8.2022 10:28

SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | PKK’ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika habei... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak MSB'den yapılan açıklamada 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi
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