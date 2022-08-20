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Giriş Tarihi: 20.8.2022 22:39 Son Güncelleme: 20.8.2022 22:44

Yeni metrobüsten erken final! "Son modelini sevsinler"

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yeni metrobüsten erken final! Son modelini sevsinler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bütçeler ayırarak satın aldığı yeni metrobüsler, İETT filosundaki diğer araçlar gibi seferlerde erken final yaparak İstanbulluyu yarı yolda bırakmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Gençleşen otobüs filosu ile arızalar azalacak" diyerek filoya eklediği çift körüklü AKİA metrobüs Beşyol durağında arıza verdi. Araçtan tahliye edilmek zorun kalan yolcular yeni metrobüsün arıza yapmasını "Son modelmiş, son modelini sevsinler" diyerek tiye aldı.

İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor. Her gün sıkça arıza yapan, 10 yıllık sefer süresi dolmuş ve artık kaliteli hizmet veremeyen eski metrobüslerin yanı sıra henüz 6 ayını dahi dolduramamış yeni metrobüsler de seferlerde erken final yaparak İstanbulluyu yarı yolda bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 920 milyon lira ödenerek İETT envanterine eklenen çift körüklü Akia marka 60 metrobüsten biri daha bugün arıza vererek garaja çekildi.

Söğütlüçeşme istikametine doğru seyir halinde bulunan Akia LF 25 model metrobüs Beşyol durağında arıza verdi. Yaşanan arıza nedeniyle yolcular araçtan tahliye edilmek zorunda kalırken, arızalı aracın arkasında ise uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Yeni metrobüsten erken final! Son modelini sevsinler | Video

SON MODELİNİ SEVSİNLER

Yaşanan arıza nedeniyle tahliye edilen yolcular ise yeni metrobüsün arıza yapmasını "Son modelmiş, son modelini sevsinler" diyerek tiye aldı.

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Yeni metrobüsten erken final! "Son modelini sevsinler"
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