Yeni metrobüsten erken final! "Son modelini sevsinler"

İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor. Her gün sıkça arıza yapan, 10 yıllık sefer süresi dolmuş ve artık kaliteli hizmet veremeyen eski metrobüslerin yanı sıra henüz 6 ayını dahi dolduramamış yeni metrobüsler de seferlerde erken final yaparak İstanbulluyu yarı yolda bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 920 milyon lira ödenerek İETT envanterine eklenen çift körüklü Akia marka 60 metrobüsten biri daha bugün arıza vererek garaja çekildi.