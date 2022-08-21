13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı harekât bölgesinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin yaptığı açıklamada "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.