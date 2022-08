Muhalefet Türkiye’nin geçmişi biz geleceğiyiz

Manisa'da yapımı tamamlanan vizyon projelerinin açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende toplam yatırım bedeli 4 milyar 465 milyon 530 bin lira olan, aralarında Yunus Emre Kültür Parkı, Yunus Emre Millet Çarşısı, Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi, Ortaköy Er Meydanı, Ortaköy Futbol Sahası, Muradiye Futbol Tesisleri, Emin Kaçar Evrenos Futbol Altyapı Tesisleri, Yunusemre Belediye Şantiyesi, Maldan Sosyal Tesisleri, Atık Getirme Merkezi, Çapaçarık Camisi ve Meydan Camisi'nin de bulunduğu 207 tesisin açılışı yapıldı. Erdoğan, törendeki konuşmasında şunları söyledi:Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerin altyapısı üzerinde Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmakta kararlıyız.Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan, vizyon inşası peşinde koşan, bunun hedeflerini, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Niçin? Çünkü biz bu millete âşığız. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Biz bu millete ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Emeklerimizin ve fedakârlıklarımızın karşılığını hep birlikte alacağımız bir döneme giriyoruz.Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye ülkemizin tüm altyapısını bugünler için kurduk. Ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için tahkim ettik. İnsanlarımızı her alanda bugünler için hazırladık. Bu kadro milletine âşık. Biz 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyerek bu yolda yürüdük.Dünyanın kriz yaşadığı bir dönemde ülkemiz hedeflerine kararlılıkla yürüyorsa işte bu sayededir. Aşkımızdan dertliyiz biz dertli. Bu milletin dertçisiyiz. Biz, Türkiye'nin sadece geçmişi değil aynı zamanda geleceğiyiz. Biz milletimizin sadece hizmetkârı değil umuduyuz. Biz, ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. İnsanımızın beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece biz söylüyoruz. Dikkat ederseniz karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece geçmişi yani eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar.Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine koalisyonların, krizlerin ve kaosların güzellemesini yapıyorlar. Biz her vatandaşımıza şehir hastaneleriyle, devlet hastaneleriyle, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Türkiye sağlam girenin hasta çıktığı, her tarafı tel tel dökülen, bırakın doktoru bir kutu ilacı bulmanın bile zor olduğu Türkiye'ydi. Savaş Ay'ın programında, Bay Kemal yanında kuzu kuzu oturuyordu. Savaş Ay, sorduğu soruların cevabını alamıyordu. O zaman Bay Kemal, SSK'nın başındaydı. Ne dedi? Suçu hemen o zamanın başbakanına attı. Sen ne işe yarıyorsun? Bak biz de şu anda devlet yönetiyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemizi, oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin her an başlarına bomba düşme kâbusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik.Onlar Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üretmekle övünen bir Türkiye'ydi. İstiklal ve istikbalimizi garanti altına alan Türkiye inşa ettik. Bu ülke toplu iğneyi bile üretemiyordu. Şimdi İHA, SİHA ve Akıncı'larımız var. Teröristleri bunlarla inlerinde vuruyoruz. Bu da terör örgütleri ve Bay Kemal'i rahatsız ediyor. Deprem kuşağında olan ülkemizdeki yapıların yüzde 60'ını dönüştürerek insanlarımızı daha güvenli evlere kavuşturan bir Türkiye inşa ettik. İzmir, Bergama, Bornova ne haldeydi? Aylar içerisinde buraları yeniden ayağa kaldırdık. Onların iyi dediği Türkiye, 1999 depreminde aylarca enkaza bile ulaşamayan ülkeydi.Bizler; siyasi, diplomatik ve askeri gücüyle, dünyanın saygısını kazanmış, bölgesinde kendi çıkarlarını kararlılıkla savunan, kendi vatandaşlarının güveni, dostlarının umudu haline gelmiş bir Türkiye inşa ettik. 2 gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil, barış için varız. Ama bu ülkede maalesef savaş için gayret sarf edenler var. Onların da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz.Onlara da gereken dersi Manisa, 2023 Haziran'ında vermeye hazır mı? Karşımdaki muhteşem topluluğu görünce Manisa bu işi bitirdi diyorum. Merhum Özal'ın deyimiyle çağ atlamış Türkiye ile çağın gerisinde kalmış Türkiye'yi mukayese etmekten dahi aciz olanların bu ülkeye verecekleri hiçbir şey olamaz. Bizim milletimize sözümüz ve taahhüdümüz var. Hedefimiz ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmaktır. Manisa'dan öyle bir ses verin ki 81 vilayetimizin tamamından duyulsun. Dostlarımızın yürekleri ferahlasın. Düşmanlarımızın kalpleri daralsın.Herkes konuşur, yuvarlak laflarla vaatlerde bulunur. Bizim farkımız, yaptığımız eserlerle, hizmetlerle, yatırımlarla konuşmamızdır. Sadece Manisa'ya kazandırdığımız eser ve hizmetler bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermeye yeterlidir. Son 20 yılda Manisa'ya 48 milyar liralık yatırım yaptık.Başkan Erdoğan, AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na da telefonla bağlanarak partililere seslendi. Dokuz aylık seçim sürecinin başlatıldığını belirten Erdoğan, "Cumhur İttifakı'mızda en önemli şey bir olacağız, beraber olacağız ve inşallah Haziran 2023'te bazılarının beklentilerini ters düz etmek suretiyle yeni bir zaferi beraberce kucaklayacağız" dedi.BAŞKAN Erdoğan, törende merakla beklenen sultani çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: "Alım fiyatlarını, hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticimizin emeğinin hakkını alabilmesini sağlamak, herhangi bir istismara meydan vermemektir. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı sultani çekirdeksiz kuru üzüm, 13 liraydı değil mi? Fiyatımızı 27 lira olarak belirledik. Nasıl, iyi oldu mu? Bereketli mi? Üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." Başkan Erdoğan, açılış töreni öncesi Şehzadeler ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde üzüm bağı sahibi Hasan Fehmi Tekoğlu ve ailesini ziyaret etti. Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti ve bağa girerek üzüm hasadı yaptı. Nil Pekdinç isimli ailenin küçük kızıyla da sohbet eden Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Erdoğan, Yunusemre Belediyesi'nin Meydan Camii adıyla yaptırdığı caminin açılışını da gerçekleştirdi. Erdoğan, uzun zamandır isim aranan camiye Manisa'nın fatihi Saruhanbey'in ismini verdi.