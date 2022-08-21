Oy devşirmek ümitlerini bağladıkları sığınmacı konusunda da çuvalladılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, 6'lı masadaki çatlaklara ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulundu:

PLAN VE PROJELERİ YOK

Sadece mülteci konusunda değil, 6'lı masanın pek çok konuda fikir birliğinin olması mümkün değil. Aylardır toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Çünkü kendi iradeleri ile o masada oturmadıkları ve birlerinin onları o masaya oturttuğunu herkes biliyor. Sığınmacılarla ilgili Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti'nin söylemleri ile diğerlerinin uyuşmadığını biz de biliyoruz. O yüzden nasıl bir yol izleyeceklerini kamuoyu ile de paylaşamıyorlar. Masada birileri 'gönderelim' derken öbür taraf 'nasıl göndereceksiniz' dediğinde, ortada bir plan yok. Bu insanları otobüslere bindirip açlıkla, yoklukla sınırda terörün içine itmeyi göze alarak mı göndereceksiniz? Bunları açıklayamadıkları için masanın diğer paydaşları ortak bir fikri savunamıyor.

MASADAN BİR ŞEY ÇIKMAZ

Bu masadan sadece kaos ve tartışma çıkar, başka da bir şey çıkmaz. Çünkü uyuşmayan dokuların, fikirlerin bir masaya oturtulduğunu ve sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına çalıştıklarını görüyoruz. Tek dert ve planları Erdoğan'ı göndermek.

GÜVENLİ GÖNÜLLÜ ONURLU GERİ DÖNÜŞ

Cumhurbaşkanımız defalarca Türkiye'nin göçmen politikası olduğunu söyledi, buna karşın 6'lı masa algı operasyonları yürütüyor. Biz gönüllü, güvenli ve onurlu, insanlığın insanlığına yakışır bir geri dönüş politikası zaten uyguluyoruz. 500 bini aşkın Suriyeli oluşturulan güvenli bölgelere gönüllü olarak döndü.

ULUSLARARASI HUKUKU ÖĞRENSİNLER

İdlib bölgesinde yeni bir yaşam kuruluyor, Türkiye'nin sağlamış olduğu o güven ortamıyla yeniden hayat buluyor. İşte bunları yaparsanız insanlar geri döner. Yoksa hiçbir politika üretmeden kimseyi gönderemezsiniz, çünkü bu, uluslararası hukuka da aykırı. Kılıçdaroğlu'nun uluslararası hukuku araştırması gerekir. Etrafındakiler de bunun böyle olmayacağını bildikleri için sessiz kalıyorlar.