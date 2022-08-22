Gaziantep’te terör operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından DHKP-C silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü tespit edilince operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, DHKP-C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan ve hakkında çeşitli suçlardan toplam 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. isimli örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Ö.Ö. tutuklandı.