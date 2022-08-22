Bakan Varank’tan ucuz mizaha tokat gibi cevap: Anlamayanlar için dövizle de yazalım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dün yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yüzde 99.9'unu ithal etmesine rağmen Avrupa'nın en ucuz doğalgazını kullandığını belirtmiş ve 18 milyon konutta doğalgaz erişiminin olduğunu da açıklamıştı.