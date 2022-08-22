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Giriş Tarihi: 22.8.2022 10:08 Son Güncelleme: 22.8.2022 10:09

Bakan Varank'tan ucuz mizaha tokat gibi cevap: Anlamayanlar için dövizle de yazalım

Bakan Varank’tan ucuz mizaha tokat gibi cevap: Anlamayanlar için dövizle de yazalım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı doğalgaz paylaşımını kelime oyunlarıyla alay konusu yapmaya çalışanlara yönelik yeni bir paylaşım yaptı. Varank'ın "Anlamayanlar için dövizle de yazalım" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni ve RT yağmuruna tutuldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dün yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yüzde 99.9'unu ithal etmesine rağmen Avrupa'nın en ucuz doğalgazını kullandığını belirtmiş ve 18 milyon konutta doğalgaz erişiminin olduğunu da açıklamıştı.

UCUZ MİZAHŞÖRLER SAHNEYE ÇIKTI

Varank'ın paylaşımı sonrasında Londra'nın kullandığı doğalgazın TL ile hesaplanmasını makaraya sarmak isteyen hesaplar oldu. Konuyla ilgili trol hesaplar hesabın gerçek olmadığı algısı ile sözde alay eden cevap tweetleri atmaya başladı.

BAKAN VARANK'TAN TOKAT GİBİ CEVAP: ANLAMAYANLAR İÇİN DÖVİZLE YAZALIM

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Bakan Varank'tan ucuz mizaha tokat gibi cevap: Anlamayanlar için dövizle de yazalım
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