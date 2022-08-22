Bakan Varank’tan ucuz mizaha tokat gibi cevap: Anlamayanlar için dövizle de yazalım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dün yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yüzde 99.9'unu ithal etmesine rağmen Avrupa'nın en ucuz doğalgazını kullandığını belirtmiş ve 18 milyon konutta doğalgaz erişiminin olduğunu da açıklamıştı.
UCUZ MİZAHŞÖRLER SAHNEYE ÇIKTI
Varank'ın paylaşımı sonrasında Londra'nın kullandığı doğalgazın TL ile hesaplanmasını makaraya sarmak isteyen hesaplar oldu. Konuyla ilgili trol hesaplar hesabın gerçek olmadığı algısı ile sözde alay eden cevap tweetleri atmaya başladı.