CHP’li belediyeler maaş veremiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binası açılışında, belediye çalışanlarının ek zam talebi eylemiyle karşılaşması, gözlerin CHP'li belediyelere çevrilmesine neden oldu. İşçilerin grev yaptığı belediyelerde eylemler sürerken, talepler ise görmezden geliniyor:İşçi eylemleri Malltepe, Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Kartal, Sarıyer ve Beylikdüzü belediyelerinde devam etti.Kadıköy Belediyesi'nde işçiler 23 Şubat'ta greve gitti. İlçe adeta çöp dağlarına teslim oldu.Ataşehir Belediyesi'nde 19 Şubat'ta, Kartal Belediyesi'nde 21 Şubat'ta grev kararı alındı.Beşiktaş Belediyesi'nde 7 aydır yürütülen toplu sözleşmelerden sonuç çıkmadı.Sarıyer Belediyesi'nde de işçiler greve gitti.Beylikdüzü Belediyesi'nde temizlik işçileri, haklarının verilmediği ve sendika sözleşmelerinin yapılmadığı gerekçesiyle grev kararı aldıklarını açıkladı.