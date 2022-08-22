Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konular var
Giriş Tarihi: 22.8.2022 15:05 Son Güncelleme: 22.8.2022 15:06

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 'tahıl koridoru' görüşülecek. Ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplandı. İşte toplantıda ele alınacak konular.

ERDOĞAN'IN PUTİN VE ZELENSKİY İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMELER ELE ALINACAK
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.

Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.

İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

EKONOMİ GÜNDEMİ DE MASADA OLACAK

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konular var
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