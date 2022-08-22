Firari DHKP/C hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.Ö., polisin operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan, aynı zamanda hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö.'nün Gaziantep'te olduğunu belirledi ve adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö., cezaevine teslim edildi.