MİT’ten PKK’ya nokta operasyon

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde bulunan Hasake vilayetinde, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin tepe isimlerinden birini daha etkisiz hale getirdi. Örgüt militanlarına silah, bomba ve suikast eğitiminin verildiği, örgüt tarafından, "Hebat Derik Akademisi" olarak adlandırılan terör kampının sorumlusu Mıhyedin Gulo etkisiz hale getirildi. Sözde akademinin başında bulunan Mıhyedin Gulo'nun, örgüt mensuplarını, Türkiye ve Suriye'de bulunan Türk askerine yönelik eylem yapmaları amacıyla yetiştirdiği öğrenildi. Gulo, bu kapsamda MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. Teröristin 9 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla öldürüldüğü öğrenildi. Operasyonun detayları ise paylaşılmadı.Son olarak geçen hafta Suriye'nin Kamışlı bölgesinde PKK-YPG "Suriye/ Amude-Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu" Rezan Cavit kod isimli terörist Yusif Mehmud Rebani, sözde Eyaleti Yöneticisi Dijvar Silopi kod adlı terörist Muhsin Yağan da yine nokta atışı operasyonla etkisiz hale getirilmişti.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.