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Giriş Tarihi: 22.8.2022 12:55

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi...

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi...
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