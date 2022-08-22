NVİ’den "Pasaport bile Kuyruk'la" haberine yalanlama!





PASAPORT ALANLARIN YÜZDE 58'İ YURT DIŞINA ÇIKMADI

Pasaport basımının bir önceki yıla göre yüzde 65 arttığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce de belirtildiği üzere küresel ölçekli tedarik zincirinin bozulması nedeniyle pasaport üretiminde kullanılan çip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada yaşanan sorunlara rağmen, Türkiye bu süreci iyi yönetmiştir. Bugün itibariyle düzenlenen 77 milyon çipli kimlik kartında hiçbir sorun yaşanmamış, vatandaşlarımıza çipli kimlik kartları 1 ile 3 gün arasında teslim edilmiştir. 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 889 bin 855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle de yüzde 65 artışla bir milyon 360 bin 653 pasaport basılarak vatandaşlarımıza teslim edilmiş, pasaportu teslim alan vatandaşlarımızdan yüzde 58'inin ise yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir. Acil yurt dışı seyahati olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için büyük çaba sarf edilmiştir."



"CİDDİYETTEN UZAK BU TÜR HABERLERE VATANDAŞLARIMIZ İTİBAR ETMEMELİDİR"

25 Ağustos itibariyle yerli pasaport üretimine başlanacağı aktarılan açıklamada, "Ancak dünyada birçok ülkede yaşanan çip krizi ve tedarik sorununu görmezden gelerek fahiş fiyat tespitleri ile vatandaşlarımızda panik ve başvurularda yoğunluk oluşturmak isteyen Halk TV ve Karar Gazetesinden sonra bugün de dezenformasyon içerikli haberlere Cumhuriyet Gazetesi eklenmiş, uzun yıllardır acil durumlarda yapılan elden pasaport teslimlerini çarpıtmıştır. Sorumlu gazetecilik anlayışından uzak, maksatlı ve dezenformasyon içerikli bu haberlerin asıl amacı, kamuoyunda olumsuz algı oluşturarak kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini hedef almaktır. Tekraren ifade etmek isteriz ki, ciddiyetten uzak bu tür haberlere vatandaşlarımız itibar etmemelidir" denildi.