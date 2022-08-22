NVİ’den "Pasaport bile Kuyruk'la" haberine yalanlama!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bugün bir gazetede çıkan "Pasaport bile Kuyruk'la" haberiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, çip krizinden kaynaklı sürece kadar, pasaport işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildiği 2 Nisan 2018'den itibaren pasaport taleplerinin aynı gün içinde basılarak PTT'ye teslim edildiği, PTT tarafından ülkenin en uzak noktasındaki vatandaşlara en geç 3 gün içerisinde ulaştırıldığı belirtildi.
Acil durumlarda pasaportların uzun yıllardır elden teslim edildiği kaydedilen açıklamada, "Pasaport teslim noktası uygulaması, pasaportların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildiği günden itibaren aynı gün seyahat ihtiyacı olması, pasaport geçerlilik tarihinin geçtiğinin fark edilmesi gibi acil durumlarda vatandaşlarımızın mağduriyetlerini engellemeye yönelik yıllardır uygulanan bir ilave kolaylıktır. Ayrıca pasaport teslim noktasına gerek kalmaksızın acil pasaport talepleri, başvuru esnasında nüfus müdürlüklerinde beyan edilmesi halinde MERNİS üzerinden acil başvuru uygulaması ve Alo 199 ya da sosyal medya gibi iletişim kanallarıyla iletilmesi halinde aynı gün basımı yapılarak kişiye teslim edilmek üzere PTT'ye iletilmektedir" ifadelerine yer verildi.
PASAPORT ALANLARIN YÜZDE 58'İ YURT DIŞINA ÇIKMADI
Pasaport basımının bir önceki yıla göre yüzde 65 arttığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Daha önce de belirtildiği üzere küresel ölçekli tedarik zincirinin bozulması nedeniyle pasaport üretiminde kullanılan çip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada yaşanan sorunlara rağmen, Türkiye bu süreci iyi yönetmiştir. Bugün itibariyle düzenlenen 77 milyon çipli kimlik kartında hiçbir sorun yaşanmamış, vatandaşlarımıza çipli kimlik kartları 1 ile 3 gün arasında teslim edilmiştir. 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 889 bin 855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle de yüzde 65 artışla bir milyon 360 bin 653 pasaport basılarak vatandaşlarımıza teslim edilmiş, pasaportu teslim alan vatandaşlarımızdan yüzde 58'inin ise yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir. Acil yurt dışı seyahati olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için büyük çaba sarf edilmiştir."
"CİDDİYETTEN UZAK BU TÜR HABERLERE VATANDAŞLARIMIZ İTİBAR ETMEMELİDİR"
25 Ağustos itibariyle yerli pasaport üretimine başlanacağı aktarılan açıklamada, "Ancak dünyada birçok ülkede yaşanan çip krizi ve tedarik sorununu görmezden gelerek fahiş fiyat tespitleri ile vatandaşlarımızda panik ve başvurularda yoğunluk oluşturmak isteyen Halk TV ve Karar Gazetesinden sonra bugün de dezenformasyon içerikli haberlere Cumhuriyet Gazetesi eklenmiş, uzun yıllardır acil durumlarda yapılan elden pasaport teslimlerini çarpıtmıştır. Sorumlu gazetecilik anlayışından uzak, maksatlı ve dezenformasyon içerikli bu haberlerin asıl amacı, kamuoyunda olumsuz algı oluşturarak kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini hedef almaktır. Tekraren ifade etmek isteriz ki, ciddiyetten uzak bu tür haberlere vatandaşlarımız itibar etmemelidir" denildi.