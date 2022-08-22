Şanlıurfa sınırında 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk silahlı kuvvetlerinin terör örgütleri ile mücadelesi başarılı bir şekilde devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi." İfadeleri yer aldı.