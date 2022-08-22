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Giriş Tarihi: 22.8.2022 13:40

Şanlıurfa sınırında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Türk silahlı kuvvetlerinin terör örgütleri ile mücadelesi başarılı bir şekilde devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi." İfadeleri yer aldı.

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Şanlıurfa sınırında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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