Haberler Gündem Haberleri Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren "havrita.com"a erişim engellendi
Giriş Tarihi: 22.8.2022 17:15 Son Güncelleme: 22.8.2022 17:16

Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren "havrita.com"a erişim engellendi

AA
Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren havrita.coma erişim engellendi

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince, sokak köpeklerinin anlık konum bilgilerini harita üzerinde gösteren "havrita.com" sitesine erişim engellendi.

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği, sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle söz konusu sitenin kapatılması için sosyal medyadan kampanya başlattı.

Derneğin avukatı, bu süreçte site yöneticilerinin kendilerine ait görüntüleri paylaşarak "kişilik haklarına saldırıda" bulundukları gerekçesiyle sitenin erişime kapatılmasını istedi.

Talebi değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle "havrita.com" sitesinin erişiminin engellenmesine karar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren "havrita.com"a erişim engellendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA