Son dakika | Gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan’ın açıklamalarında; Kritik konular masada

SURİYE'DE DÜŞÜNÜLEN UZLAŞMA POLİTİKASI

Suriye'de muhalifler ve Esad rejimi arasında bir uzlaşma zemini oluşturulmasına ilişkin düşünülen girişimler de kabinede değerlendirilecek. Bilindiği gibi bu adımla ilgili olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermiş ve mülteci sorunu ve bölgesel istikrar için değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştı.