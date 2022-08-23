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Giriş Tarihi: 23.8.2022 14:07

Adalet Bakanlığı duyurdu! Arabuluculuk Sınavı ön başvuru tarihi belli oldu

AA
Adalet Bakanlığı duyurdu! Arabuluculuk Sınavı ön başvuru tarihi belli oldu

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na ön başvurular yarın başlayacak. Ön başvuruyu yapacak adaylar, 24 Ağustos-20 Eylül tarihlerinde istenen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak gönderecek.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'taki sınava girecek adaylar için ön başvurular, elektronik ortamda e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanılarak "https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp" (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak.

ÖN BAŞVURULAR 20 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Yarın başlayacak ön başvurular, 20 Eylül Salı günü 23.59'da sona erecek. Ön başvuruyu yapacak adaylar, 24 Ağustos-20 Eylül tarihlerinde istenen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak gönderecek.

Bunun dışında herhangi bir yöntemle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, ön başvuru kılavuzuna "https://adb.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/2022-adalet-bakanligi-arabuluculuk-sinav-ilani15082022105951" adresinden ulaşabiliyor.

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Adalet Bakanlığı duyurdu! Arabuluculuk Sınavı ön başvuru tarihi belli oldu
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